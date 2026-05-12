Ограбила инвалида: жительница Томской области забрала у больного 4000 рублей и отправилась в колонию

От дерзкого грабежа пострадал 65-летний житель села Казанка

34-летнюю рецидивистку — жительницу Асиновского района — снова лишили свободы. Ранее женщина отбывала наказание за кражи и злостное уклонение от уплаты алиментов, на этот раз — отправилась в колонию-поселение за грабеж. Жертвой стал 65-летний инвалид, которому фигурантка помогала по хозяйству. О циничном преступлении рассказал «КП-Томск» представитель прокуратуры региона 12 мая.

Инцидент произошел почти сразу же после того, как женщина вернулась из не столь отдаленных мест. В августе 2025 года в селе Казанка она пришла в гости к знакомому, начала распивать алкоголь. Имея инвалидность первой группы и с трудом передвигаясь, хозяин дома попросил помощницу пересчитать его пенсию. Женщина достала деньги из-под подушки, лежавшей на диване. Когда мужчина отвлекся, присвоила четыре тысячи рублей. На требования вернуть чужое дерзкая гостья не отреагировала — просто ушла.

«Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд с учетом совершения противоправного деяния спустя непродолжительный период после освобождения из мест лишения свободы, наличия в действиях виновной рецидива преступлений, приговорил ее к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — рассказали в прокуратуре.

В неволе фигурантка проведет полтора года. Фото: прокуратура Томской области

Прикарманившая чужие деньги фигурантка признала вину — как во время разбирательств, так и на суде. Приговор еще не вступил в силу.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что спустя два года пенсионеру-стрежевчанину вернули похищенные 600 тысяч рублей.

