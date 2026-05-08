В День Победы в Томске возможен кратковременный дождь

Зонтики в субботу стоит взять с собой на прогулку

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области в субботу, 9 мая. По информации синоптиков ЦГМС, в праздничный день в Томске возможен кратковременный дождь, в районах области ожидаются дожди и грозы.

В районах обещают юго-восточный ветер, ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха в области ночью составит 0…+5 °С, местами потеплеет до +10 °С.

Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. Исключение — север области, там столбики термометров поднимутся до +12…+17 градусов.

В Томске 9 мая ожидается юго-восточный ветер с порывами до 16 м/с. Предстоящей ночью температура воздуха составит +7…+9 градусов, в праздничный день ожидается +20…+22 градусов.

В субботу, 9 мая, местами по области сохранится чрезвычайная и высокая пожароопасность. С 10 мая ожидается понижение температуры воздуха, усиление ветра, сильные дожди, переходящие в мокрый снег.

