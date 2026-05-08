В Томске иномарка столкнулась с подростком на самокате

Юный томич ехал по тротуару. Фото: УМВД России по Томской области

ДТП с участием подростка на электросамокате зафиксировано в Томске утром в пятницу, 8 мая. По данным полиции региона, около 8.40 у дома Nº200 на проспекте Ленина, столкнулись иномарка и шестнадцатилетний юноша на самокате.

Предварительно установлено, что 47-летний мужчина за рулем «Тойота Раф-4» выезжал с прилегающей территории и столкнулся со средством индивидуальной мобильности, который двигался по тротуару.

Подросток травмирован, его отправили в больницу. Серьезность полученной травмы не уточняется.

Иномарка выезжала с прилегающей территории. Фото: УМВД России по Томской области

Полиция просит откликнуться горожан, которые стали свидетелями утреннего столкновения. Обращаться следует в Госавтоинспекцию, на Иркутский тракт, 79, либо позвонить по телефону — 794-699.

На этой неделе в регионе уже имело место дорожное происшествие с участием юных жителей Томской области. 6 мая в Северске автомобилем ВАЗ-21099 под управлением 19-летнего водителя был совершен наезд на двух 17-летних девушек и 18-летнего молодого человека.

