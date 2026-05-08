В Томске 10 и 11 мая ожидаются ветер, грозы и мокрый снег

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
В Томске сразу после Дня Победы испортится погода. По информации томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье, 10 мая, и в понедельник, 11 мая, ожидается усиление ветра, местами порывы будут достигать 19-24 метров в секунду.
Синоптики предупреждают о сильных дождях, грозах и граде. В понедельник, 11 мая в городе возможен мокрый снег. Кроме того, в областном центре похолодает.
В Томске в связи с прогнозом метеорологов объявлено штормовое предупреждение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В День Победы в Томской области ожидается дождь
В Томской области с 9 мая начнется похолодание
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru