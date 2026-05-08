Определено время начала шествия «Бессмертного полка» в Томске 9 мая

В День Победы томичи смогут пройти по главному проспекту города с портретами своих героев Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В День Победы в Томске пройдет акция «Бессмертный полк». По данным городских властей, колонна будет формироваться на участке после перекрестка проспекта Ленина и проспекта Фрунзе. Заход для построения в «голову» колонны предполагается со стороны переулка Плеханова с 10.30.

Шествие «Бессмертного полка» начнется в 11.45, после того, как по главному проспекту города пройдут парадные расчеты. Все желающие смогут присоединиться к шествию, вливаясь в колонну по ходу движения от переулка Спортивного до Лагерного сада.

