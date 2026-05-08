В Томской области из-за неосторожного курения произошло 93 пожара

В России в прошлом году произошло более 50 тысяч пожаров из-за курильщиков Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Печальную статистику пожаров и погибших на них людях опубликовало 8 мая региональное управление МЧС.

В Томской области с начала 2026 года по причине неосторожного обращения с огнем при курении произошло 93 пожара, на которых погибли шесть человек и двое получили травмы.

МЧС России настоятельно рекомендует не курить в постели, не выбрасывать непотушенный окурок из окна или балкона, заливать водой пепельницу, уходя из квартиры. Еще один способ избежать ЧП — установка автономных дымовых извещателей в доме. Человек, уснувший с сигаретой, часто гибнет от отравления угарным газом еще до появления пламени.

По данным МЧС, в 2025 году в России произошло более 50 тысяч пожаров из-за непотушенных окурков и неосторожности при курении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стены и крыша жилого дома сгорели в Томском районе

В Томске 10 и 11 мая ожидаются ветер, грозы и мокрый снег

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru