Стены и крыша жилого дома сгорели в Томском районе

Пожар в селе Петухово тушили почти четыре часа. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Днем в четверг, 7 мая, в селе Петухово Томского района загорелся одноэтажный двухквартирный жилой дом и многочисленные пристройки к нему. По данным регионального управления МЧС, на улице Молодежной горели дом, две веранды, две бани, несколько хозпостроек. Во дворе был припаркован легковой автомобиль Иж 2126.

В результате пожара обгорела и обрушилась обрешетка крыши дома по всей площади, обгорели стены внутри и снаружи. Обгорели и обрушились обрешетки крыш у всех надворных построек, обгорели стены. Обгорело лакокрасочное покрытие легкового автомобиля, оплавились бампер и фары, лопнуло остекление.

Общая площадь пожара в Петухово составила 303 квадратных метра. Огонь тушили почти четыре часа.

Что стало причиной пожара, устанавливается.

