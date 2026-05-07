Генеральная репетиция парада Победы состоится в Томске 7 мая

На несколько часов центр города станет пешеходным Фото: Елена Белоусова.

В четверг, 7 мая, в Томске, состоится генеральная репетиция парада Победы. Время репетиции — с 19.00 до 24.00. По данным городских властей, маршрутные автобусы и троллейбусы изменят схему движения, так как участок проспекта Ленина от Фрунзе до Московского тракта станет пешеходным.

Троллейбусы №№ 1 и 3 приостановят движение от площади Новособорной до Лагерного сада и площади Южной.

Автобусы будут объезжать проспект Ленина по Фрунзе.

Проехать за рулем своего автомобиля по центру Томска сегодня вечером будет невозможно.

