Генеральная репетиция парада Победы состоится в Томске 7 мая

Фото: Елена Белоусова.
В четверг, 7 мая, в Томске, состоится генеральная репетиция парада Победы. Время репетиции — с 19.00 до 24.00. По данным городских властей, маршрутные автобусы и троллейбусы изменят схему движения, так как участок проспекта Ленина от Фрунзе до Московского тракта станет пешеходным.
Троллейбусы №№ 1 и 3 приостановят движение от площади Новособорной до Лагерного сада и площади Южной.
Автобусы будут объезжать проспект Ленина по Фрунзе.
Проехать за рулем своего автомобиля по центру Томска сегодня вечером будет невозможно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стала известна полная программа празднования Дня Победы в Томске
Томичей предупредили об опасности столбнячной палочки
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru