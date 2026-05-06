Вечером 7 мая троллейбусы не будут ходить по центру Томска

Проспект Ленина на несколько часов станет пешеходным Фото: Елена Белоусова.

В четверг, 7 мая, на проспекте Ленина в Томске запланирована репетиция парада Победы.

После 19.00 участок главного проспекта города от Фрунзе до Московского тракта станет пешеходным . В томском трамвайно-троллейбусном управлении уточнили, что в связи с репетицией изменится схема движения троллейбусов.

Троллейбусы №№ 1 и 3 не будут перевозить пассажиров от Новособорной площади до Лагерного сада и площади Южной. Конечной остановкой станет площадь Ленина, где троллейбусы развернутся и отправятся по своим маршрутам — в сторону ОКБ и Приборного завода.

Маршрутные автобусы будут объезжать закрытый участок Ленина по проспекту Фрунзе.

