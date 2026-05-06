Вечером 7 мая троллейбусы не будут ходить по центру Томска

Фото: Елена Белоусова.
В четверг, 7 мая, на проспекте Ленина в Томске запланирована репетиция парада Победы.
После 19.00 участок главного проспекта города от Фрунзе до Московского тракта станет пешеходным . В томском трамвайно-троллейбусном управлении уточнили, что в связи с репетицией изменится схема движения троллейбусов.
Троллейбусы №№ 1 и 3 не будут перевозить пассажиров от Новособорной площади до Лагерного сада и площади Южной. Конечной остановкой станет площадь Ленина, где троллейбусы развернутся и отправятся по своим маршрутам — в сторону ОКБ и Приборного завода.
Маршрутные автобусы будут объезжать закрытый участок Ленина по проспекту Фрунзе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В День Победы в Томской области ожидается дождь
В Томск 6 мая доставят частицу Вечного огня из Москвы
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru