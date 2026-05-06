НовостиОбщество6 мая 2026 4:10

Вечером 7 мая троллейбусы не будут ходить по центру Томска

Движение закроют на время проведения генеральной репетиции парада Победы
Елена Белоусова
Проспект Ленина на несколько часов станет пешеходным

Проспект Ленина на несколько часов станет пешеходным

Фото: Елена Белоусова.

В четверг, 7 мая, на проспекте Ленина в Томске запланирована репетиция парада Победы.

После 19.00 участок главного проспекта города от Фрунзе до Московского тракта станет пешеходным . В томском трамвайно-троллейбусном управлении уточнили, что в связи с репетицией изменится схема движения троллейбусов.

Троллейбусы №№ 1 и 3 не будут перевозить пассажиров от Новособорной площади до Лагерного сада и площади Южной. Конечной остановкой станет площадь Ленина, где троллейбусы развернутся и отправятся по своим маршрутам — в сторону ОКБ и Приборного завода.

Маршрутные автобусы будут объезжать закрытый участок Ленина по проспекту Фрунзе.

