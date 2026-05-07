Стала известна полная программа празднования Дня Победы в Томске

Митинг в День Победы в Томске продлится с 11.00 до 12.00

Легкоатлетический пробег «Миля мира» откроет 9 мая в Томске программу праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Пробег стартует в 8.30 от 10-го корпуса ТПУ на проспекте Ленина, 2.

В 10.00 в Лагерном саду откроется выставка «Дорога к Победе. Военная хроника томских дивизий».

В этот же время в переулке Томский откроют патриотическую экспозицию «Томск — город трудовой доблести», а на площади Новособорной начнет работать выставка «Фронтовые дороги Николая Котова».

В 11.00 на Новособорной начнется митинг, в 14.00 горожане на огромном уличном экране смогут увидеть трансляцию парада Победы в Москве.

В Горсаду в полдень начнется фестиваль патриотической песни, который продлится до вечера.

