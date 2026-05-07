Томичей предупредили об опасности столбнячной палочки

Бактерии попадают в организм через загрязненные почвой и грязью раны, порезы, ожоги

В мае томичи и жители области отправятся на свои дачные участки или просто будут выезжать на пикники на природу. В теплое время года увеличивается опасность заразиться столбняком, предупредили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Столбняк — это острое инфекционное заболевание нервной системы. Механизм передачи — контактный: болезнь развивается, если в рану, порез или ссадину попадает бактерия Clostridium tetani. В неактивном состоянии бактерия может долгое время находиться в почве и фекалиях животных. Попадая в благоприятную среду, она активируется и начинает быстро размножаться. Благоприятная среда — это рана и любое повреждение кожи.

«Чаще всего заражение столбняком происходит не в результате серьезных ранений, а вследствие бытовых ссадин, уколов и порезов. Достаточно небольшого глубокого прокола мягких тканей», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Болезнь может сопровождаться судорогами, высокой температурой, обильным потоотделением, спазмами желудочно-кишечного тракта. Первый симптом заболевания – напряжение в жевательных мышцах. Больной с трудом открывает рот из-за болезненного сведения челюстей.

Столбняк — одно из тех заболеваний, которые можно предотвратить при помощи прививки. Детям делают трехкратную прививку против столбняка, начиная с трех месяцев. Взрослым ревакцинация обязательна каждые 10 лет.

Последний случай столбняка в Томской области был зарегистрирован в 2018 году. За предыдущие десять лет в регионе было выявлено шесть случаев столбняка.

