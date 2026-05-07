В Томской области 7 мая воздух прогреется до +25 градусов

Фото: Елена Белоусова.
Синоптики ЦГМС уточнили прогноз погоды на четверг, 7 мая.
В районах области местами возможны кратковременные дожди, грозы, утром в отдельных районах — туманы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 19 м/с.
Температура воздуха днем составит +20…+25 градусов.
В Томске в течение дня синоптики существенных осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный с порывами до 14 м/с. Днем в областном центре ожидается +22…+24 °С.
В пятницу, 8 мая, в регионе будет тепло, в праздничную субботу ожидается похолодание.
