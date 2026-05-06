В Томске для пешеходов закрыли проход вдоль главного корпуса ТУСУРа

О том, что участок главного проспекта города будет закрыт для пешеходов, томичей не предупреждали Фото: Елена Белоусова.

Жители Томска на этой неделе столкнулись с неожиданным препятствием — движение по четной стороне проспекта Ленина запрещено. Это касается участка от остановки общественного транспорта «Площадь Новособорная» до Московского тракта. В редакцию «КП-Томск» обратилась жительница областного центра Марина Р., которой лично пришлось столкнуться с запретом.

«За художественной школой №1, где сейчас идет капремонт, находится маленький спорткомплекс «Динамовец». Туда я шла вечером во вторник, 5 мая, на тренировку. Знак, на котором перечеркнут пешеход, конечно, увидела, но как по-другому попасть в зал?», — недоумевает Марина. У здания ТУСУРа, на тротуаре, была припаркована машина ЧОПа. К спешащей спортсменке обратились охранники из автомобиля. Они указали ей на знак «Движение пешеходов запрещено» и легко пропустили, когда узнали, что женщина не собирается идти прямо по Ленина, вдоль трибун, установленных у ТУСУРа, а свернет во двор художественной школы. С аналогичными проблемами столкнулась вся группа спортсменов-любителей, у которых тренировка была назначена на вечер 5 мая.

«Мы по сути все занятие обсуждали эти события и недоумевали, что нам делать в четверг, 7 мая. Все знают, что будет генеральная репетиция парада Победы. Участок Ленина станет пешеходным. Вполне возможно, что к нашему спорткомплексу нас не пропустят. Сейчас руководство пытается что-то выяснить», — поделилась переживаниями Марина.

В администрации Томска на вопрос «КП-Томск» о закрытии Ленина для пешеходов ответили коротко: «Это связано с обеспечением мер безопасности в период подготовки к 9 мая». В мэрии также пообещали узнать, пропустят ли спортсменов в «Динамовец» в день генеральной репетиции парада.

