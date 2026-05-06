В День Победы в Томской области ожидается дождь

Для прогулок по городу 9 мая томичам понадобятся зонты

Предварительный прогноз погоды на праздничный день, 9 мая, составили погодные сервисы. В областном центре будет тепло и дождливо.

Сервис «Яндекс. Погода» сообщил, что дождя в День Победы в Томске не будет только в вечерние часы; утром, днем и ночью прогнозируются осадки разной степени интенсивности. В областном центре утром в субботу ожидается +10 градусов, днем потеплеет до +18 градусов.

Сервис «Гисметео» сообщил, что в ночь на 9 мая температура воздуха в регионе составит +13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +18°С.

Синоптики томского ЦГМС прогнозируют в праздничную субботу дожди, грозы и порывистый ветер. Дневная температура воздуха в Томске составит +20°C…+22°C. На некоторых территориях области воздух прогреется до +27 градусов.

