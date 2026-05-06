Микрокредитная организация в Томске попыталась взыскать долг с пенсионерки дважды

В действиях выявлены признаки мошенничества по статье 159 УК РФ

Сотрудники отделения собственной безопасности управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области выявили признаки мошенничества в действиях представителя микрокредитной организации. Поводом для проверки стало обращение томской пенсионерки, которая недоумевала по поводу двойного списания средств в счет погашения одного и того же долга.

Ситуация развивалась следующим образом: томичка оформила займ в микрокредитной организации, но не вернула денежные средства в установленный срок. Кредитор подал на должника в суд, и по судебному решению гражданка должна была заплатить 26 тысяч рублей.

Сотрудник МКК направил судебный приказ в Социальный фонд по Томской области для взыскания долга из пенсии гражданки. После того как из фонда в счет погашения задолженности было перечислено около 20 тысяч рублей, микрокредитная организация отозвала исполнительный лист.

Впоследствии, истребовав из суда новый исполнительный документ из-за якобы утери оригинала, сотрудник организации предъявил дубликат для исполнения в службу судебных приставов. Приставы взыскали долг почти полностью — 25 тысяч рублей, фактически осуществив повторное взыскание по тому же обязательству.

Обращение женщины в службу, в котором она указала на двойную выплату кредита, заставило сотрудников насторожиться. Разобравшись в ситуации и выяснив, что исполнительный документ был предъявлен уже после погашения основной части долга, приставы потребовали от микрокредитной организации вернуть пенсионерке излишне перечисленную сумму. Требование осталось без ответа.

Сотрудники отделения собственной безопасности провели доследственную проверку. Установлено, что в действиях сотрудника МКК усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество. Соответствующие материалы направлены по подследственности в управление МВД России по Томской области.

Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы со штрафом до 300 тысяч рублей. Окончательную квалификацию действий фигуранта определит следствие по результатам проверки.

