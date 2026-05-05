В Северске объявлена дата окончания отопительного сезона

Вслед за Томском Северск перекроет подачу тепла в дома Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Северске отопительный сезон закончится в среду, 6 мая. Мэр закрытого города Николай Диденко сообщил, что уже завтра теплоснабжающие организации прекратят подачу тепла. Социально значимые объекты — школы, детские сады, медицинские учреждения, если потребуется, будут обеспечены теплом в заявительном порядке. В 2025 года отопительный сезон в Северске был закончен позже — 15 мая.

В Томске батареи начали отключать 5 мая. Отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха устанавливается выше восьми градусов и держится в течение пяти дней

