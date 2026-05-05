В Стрежевом загорелось здание рядом с автомобильным ангаром

Пламя в котельной тушили девятнадцать человек. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

В Стрежевом поздно вечером в понедельник, 4 мая, загорелась крыша здания одноэтажной котельной на улице Колтогорской. В региональном управлении МЧС сообщили, что котельная вплотную пристроена к ангару, в котором находилась автомобильная техника.

Личным составом МЧС эвакуированы восемь единиц техники. В результате пожара обгорела крыша котельной, внутри огонь повредил сэндвич-панели.

Общая площадь, пройденная огнем, составила 350 квадратных метров. Причина возгорания еще не установлена.

