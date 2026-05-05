Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Май в Томской области традиционно остается самым непредсказуемым месяцем вегетационного сезона. Суточные амплитуды температур нередко превышают 18–20 °C, а синоптики фиксируют возвратные заморозки в открытом грунте вплоть до 10–15 июня. Для садоводов и огородников это значит, что часть работ с теплолюбивыми посадками стоит отложить. Редакция «КП-Томск» поговорила с садоводами и выяснила, какие работы в мае стоит проводитть, а какие нет, чтобы уберечь посадки.
Томская область расположена в зоне избыточного увлажнения и умеренно-континентального климата. Дерново-подзолистые и суглинистые почвы, преобладающие в пригородных садовых товариществах, весной долго сохраняют влагу, медленно прогреваются и склонны к образованию почвенной корки. Агротехники подчеркивают: работа по сырой земле в мае наносит структуре грунта больший ущерб, чем отсутствие обработки. Именно поэтому на тех участках, где еще сохранилась ибыточная влага, стоит отложить работы на грунте.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Оптимальный срок для механической обработки наступает, когда почва на глубине 10 см прогревается до +8…+10 °C и приобретает рассыпчатую консистенцию. На тяжелых суглинках рекомендуется формирование приподнятых гряд высотой 15–20 см, что ускоряет прогрев и улучшает аэрацию корневой зоны. Внесение перепревшего компоста (5–7 кг/м²) или низинного торфа в сочетании с речным песком (1 ведро на 2 м²) способствует разрыхлению плотных горизонтов без риска закисления.
«За тридцать лет я вывел простое правило: если земля липнет к лопате и скатывается в плотный шар, копать категорически нельзя. Вы просто “замыливаете” структуру, и к июню получите бетонную плиту. Лучше подождать два-три солнечных дня, аккуратно прорыхлить поверхностный слой плоскорезом и замульчировать. Томская земля прощает нетерпение, но не прощает спешки», — отмечает садовод Алексей Демьянов.
В условиях короткого сибирского вегетационного периода (110–125 дней) приоритет отдается холодостойким и скороспелым культурам. Открытый грунт в мае постепенно заполняется по мере прогрева почвы.
Теплолюбивые культуры (томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, тыква) в Томской области высаживаются исключительно под укрытие. Прямой посев в открытый грунт возможен лишь в южных микрорайонах области и при наличии стационарных агротуннелей.
Региональные селекционеры настоятельно рекомендуют использовать районированные сорта с маркировкой «для Сибири», «для Урала» или включённые в Госреестр по Западно-Сибирскому региону. Их вегетационный период не превышает 90–100 дней, что гарантирует созревание урожая до первых осенних заморозков.
Май является критическим месяцем для формирования урожая плодовых и ягодных культур. В мае обычно проводятся следующие работы:
Санитарная и формирующая обрезка. Удаляются подмерзшие, сломанные, загущающие крону побеги, а также «волчки». Срезы диаметром более 1,5 см обрабатываются садовым варом или акриловой краской с добавлением фунгицида.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Профилактическая обработка. До распускания почек или на стадии «зеленого конуса» применяются 3% бордоская жидкость или системные биопрепараты на основе Bacillus subtilis. При появлении первых листьев допускается обработка инсектицидами контактного действия против зимующих стадий тли, яблонной плодожорки и черного смородинного почкового клеща.
Подкормка. В мае вносится преимущественно азот (мочевина 20–30 г/м², аммиачная селитра 15–25 г/м²) с обязательным последующим поливом. Избыток азота провоцирует рост вегетативной массы в ущерб закладке цветочных почек и снижает зимостойкость побегов.
Земляника садовая. Снятие зимнего укрытия, удаление сухих листьев, неглубокое рыхление (не задевая рожки), подкормка комплексным удобрением ,профилактика серой гнили и земляничного долгоносика.
«Главная ошибка томских новичков в мае — обильная азотная подкормка по холодной земле. Корни не работают, удобрение вымывается, а растение “жирует”. Я вношу питание только после прогрева почвы до +12 °C и обязательно в жидкой форме под корень. Так кусты успевают заложить урожай, а не бросить все силы в листья», — делится опытом томский садовод Галина Коновалова.
В условиях Томской области теплица выполняет функцию не защиты от заморозков, а стабилизации температурного режима. Дневные показатели под поликарбонатом в мае могут достигать +35…+40 °C, что вызывает тепловой стресс у рассады паслёновых и тыквенных культур.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Рекомендуемый режим:
Проветривание: форточки открываются при +22 °C, закрываются при +16 °C. Сквозняк недопустим.
Закаливание рассады: за 10–14 дней до высадки температуру снижают на 3–4 °C, постепенно увеличивая время пребывания на открытом воздухе (начиная с 1–2 часов).
Высадка в грунт: томаты и перцы при температуре почвы +12…+14 °C, огурцы и кабачки при +15 °C. Корневая система теплолюбивых культур прекращает поглощать фосфор и калий при +10 °C, что приводит к хлорозу и отставанию в развитии.
Для ускоренного прогрева применяются «теплые грядки»: слой грубых растительных остатков (20 см), перепревший навоз или компост (15 см), плодородная почва (20 см). Микробиологическая активность органики обеспечивает биоразогрев до +25…+28 °C в корневой зоне на протяжении 3–4 недель.
Май — период массового пробуждения фитопатогенов и вредителей. Эксперты рекомендуют переход от химических обработок к превентивным и биологическим методам:
Мульчирование (солома, скошенная трава, картон) снижает испарение, подавляет сорняки и создает механический барьер для слизней и проволочника.
Совместные посадки: бархатцы, календула, укроп и кориандр привлекают энтомофагов (златоглазок, божьих коровок, наездников).
Севооборот: соблюдение 3–4-летнего интервала между культурами одного семейства снижает накопление специфических патогенов и почвенных вредителей.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Майские работы в Томской области требуют не столько физических усилий, сколько аналитического подхода к погодным данным и почвенным условиям. Грамотное распределение ресурсов в этом месяце определяет не только объем августовского урожая, но и устойчивость растений к осенним стрессам. Региональные аграрии и опытные садоводы едины во мнении: даже в Сибири можно получить богатый урожай, если следовать рекомендациям к выбору семян и грамотно ухаживать за посадками.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Готовь сани летом, а рассаду — в марте»: какие работы нужно проводить томским садоводам
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
ЧИТАТЕЛЯМ:
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru