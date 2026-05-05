Из-за переменчивой погоды работы на даче томичам нужно выбирать точечно

Май в Томской области традиционно остается самым непредсказуемым месяцем вегетационного сезона. Суточные амплитуды температур нередко превышают 18–20 °C, а синоптики фиксируют возвратные заморозки в открытом грунте вплоть до 10–15 июня. Для садоводов и огородников это значит, что часть работ с теплолюбивыми посадками стоит отложить. Редакция «КП-Томск» поговорила с садоводами и выяснила, какие работы в мае стоит проводитть, а какие нет, чтобы уберечь посадки.

Климатический фон и почвенный режим: основа весенней стратегии

Томская область расположена в зоне избыточного увлажнения и умеренно-континентального климата. Дерново-подзолистые и суглинистые почвы, преобладающие в пригородных садовых товариществах, весной долго сохраняют влагу, медленно прогреваются и склонны к образованию почвенной корки. Агротехники подчеркивают: работа по сырой земле в мае наносит структуре грунта больший ущерб, чем отсутствие обработки. Именно поэтому на тех участках, где еще сохранилась ибыточная влага, стоит отложить работы на грунте.

Работа на грунте возможно только после полного просыхания почвы

Оптимальный срок для механической обработки наступает, когда почва на глубине 10 см прогревается до +8…+10 °C и приобретает рассыпчатую консистенцию. На тяжелых суглинках рекомендуется формирование приподнятых гряд высотой 15–20 см, что ускоряет прогрев и улучшает аэрацию корневой зоны. Внесение перепревшего компоста (5–7 кг/м²) или низинного торфа в сочетании с речным песком (1 ведро на 2 м²) способствует разрыхлению плотных горизонтов без риска закисления.

«За тридцать лет я вывел простое правило: если земля липнет к лопате и скатывается в плотный шар, копать категорически нельзя. Вы просто “замыливаете” структуру, и к июню получите бетонную плиту. Лучше подождать два-три солнечных дня, аккуратно прорыхлить поверхностный слой плоскорезом и замульчировать. Томская земля прощает нетерпение, но не прощает спешки», — отмечает садовод Алексей Демьянов.

Посевной календарь: что, когда и как высевать

В условиях короткого сибирского вегетационного периода (110–125 дней) приоритет отдается холодостойким и скороспелым культурам. Открытый грунт в мае постепенно заполняется по мере прогрева почвы.

Теплолюбивые культуры (томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, тыква) в Томской области высаживаются исключительно под укрытие. Прямой посев в открытый грунт возможен лишь в южных микрорайонах области и при наличии стационарных агротуннелей.

Региональные селекционеры настоятельно рекомендуют использовать районированные сорта с маркировкой «для Сибири», «для Урала» или включённые в Госреестр по Западно-Сибирскому региону. Их вегетационный период не превышает 90–100 дней, что гарантирует созревание урожая до первых осенних заморозков.

Плодовый сад и ягодники: санитария, питание и защита

Май является критическим месяцем для формирования урожая плодовых и ягодных культур. В мае обычно проводятся следующие работы:

Санитарная и формирующая обрезка. Удаляются подмерзшие, сломанные, загущающие крону побеги, а также «волчки». Срезы диаметром более 1,5 см обрабатываются садовым варом или акриловой краской с добавлением фунгицида.

Обрезка сухих веток является важнейшей частью ускорения вегетации растений

Профилактическая обработка. До распускания почек или на стадии «зеленого конуса» применяются 3% бордоская жидкость или системные биопрепараты на основе Bacillus subtilis. При появлении первых листьев допускается обработка инсектицидами контактного действия против зимующих стадий тли, яблонной плодожорки и черного смородинного почкового клеща.

Подкормка. В мае вносится преимущественно азот (мочевина 20–30 г/м², аммиачная селитра 15–25 г/м²) с обязательным последующим поливом. Избыток азота провоцирует рост вегетативной массы в ущерб закладке цветочных почек и снижает зимостойкость побегов.

Земляника садовая. Снятие зимнего укрытия, удаление сухих листьев, неглубокое рыхление (не задевая рожки), подкормка комплексным удобрением ,профилактика серой гнили и земляничного долгоносика.

«Главная ошибка томских новичков в мае — обильная азотная подкормка по холодной земле. Корни не работают, удобрение вымывается, а растение “жирует”. Я вношу питание только после прогрева почвы до +12 °C и обязательно в жидкой форме под корень. Так кусты успевают заложить урожай, а не бросить все силы в листья», — делится опытом томский садовод Галина Коновалова.

Теплицы, рассада и управление микроклиматом

В условиях Томской области теплица выполняет функцию не защиты от заморозков, а стабилизации температурного режима. Дневные показатели под поликарбонатом в мае могут достигать +35…+40 °C, что вызывает тепловой стресс у рассады паслёновых и тыквенных культур.

Теплицы и парники помогают дачникам в короткий сезон добиться высокого урожая

Рекомендуемый режим:

Проветривание: форточки открываются при +22 °C, закрываются при +16 °C. Сквозняк недопустим.

Закаливание рассады: за 10–14 дней до высадки температуру снижают на 3–4 °C, постепенно увеличивая время пребывания на открытом воздухе (начиная с 1–2 часов).

Высадка в грунт: томаты и перцы при температуре почвы +12…+14 °C, огурцы и кабачки при +15 °C. Корневая система теплолюбивых культур прекращает поглощать фосфор и калий при +10 °C, что приводит к хлорозу и отставанию в развитии.

Для ускоренного прогрева применяются «теплые грядки»: слой грубых растительных остатков (20 см), перепревший навоз или компост (15 см), плодородная почва (20 см). Микробиологическая активность органики обеспечивает биоразогрев до +25…+28 °C в корневой зоне на протяжении 3–4 недель.

Интегрированная защита и севооборот

Май — период массового пробуждения фитопатогенов и вредителей. Эксперты рекомендуют переход от химических обработок к превентивным и биологическим методам:

Мульчирование (солома, скошенная трава, картон) снижает испарение, подавляет сорняки и создает механический барьер для слизней и проволочника.

Совместные посадки: бархатцы, календула, укроп и кориандр привлекают энтомофагов (златоглазок, божьих коровок, наездников).

Севооборот: соблюдение 3–4-летнего интервала между культурами одного семейства снижает накопление специфических патогенов и почвенных вредителей.

Начать нужно с высадки морозостойких культур

Майские работы в Томской области требуют не столько физических усилий, сколько аналитического подхода к погодным данным и почвенным условиям. Грамотное распределение ресурсов в этом месяце определяет не только объем августовского урожая, но и устойчивость растений к осенним стрессам. Региональные аграрии и опытные садоводы едины во мнении: даже в Сибири можно получить богатый урожай, если следовать рекомендациям к выбору семян и грамотно ухаживать за посадками.

