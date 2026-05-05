Отопительный сезон в Томске завершается 5 мая

Год назад сезон горячих батарей в Томске был завершен 12 мая

Во вторник, 5 мая, отопительный сезон в Томске будет завершен. Ресурсоснабжающая организация начнет переводить оборудование в областном центре на летний режим работы.

Отопление в домах отключают поэтапно — сначала управляющие организации перекрывают подачу тепла в дома, нагрузка на оборудование теплосетей снижается и выводится из работы. Во вторник, 5 мая, в Томске воздух прогреется до + 14 градусов. С 6 мая ожидается существенное потепление. В ближайшие дни синоптики прогнозируют жару до +29 градусов.

Отопительный сезон в Томске в 2025 году завершился 12 мая.

