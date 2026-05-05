В Томской области 5 мая воздух прогреется до +17 °С

Облачно с прояснениями будет в регионе в пятый день мая

Облачная погода с прояснениями ожидается во вторник, 5 мая, в Томской области. По информации синоптиков ЦГМС, в районах области днем временами возможны дожди. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Температура воздуха днем составит +12…+17°С.

В Томске также будет облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный с порывами до 16 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +12…+14 градусов.

Существенное потепление в регионе ожидается с 6 мая.

