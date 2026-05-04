Творческие бригады поздравляют томских ветеранов с Днем Победы

Ветеранов ВОВ поздравляют прямо во дворе. Фото: администрация Томска

Творческие «фронтовые бригады» начали поздравлять томских ветеранов с наступающим Днем Победы. Персональные праздничные концерты с участием ретро-техники и муниципальных коллективов проходят по месту жительства фронтовиков в канун 9 Мая.

Профессиональные артисты вместе с волонтерами, воспитанниками детских садов и учениками школ исполняют песни военных лет под окнами ветеранов, создавая праздничное настроение. Такие выступления позволяют поздравить тех, кому сложно выехать на массовые мероприятия.

«Для нас большая честь поздравить тех, кто ковал Победу. Каждая такая встреча — это живая история, которую важно сохранить и передать следующим поколениям», — отметили организаторы акции.

Традиция персональных поздравлений ветеранов реализуется в Томске не первый год. Она позволяет создать теплую, домашнюю атмосферу праздника и уделить внимание каждому участнику Великой Отечественной войны.

В ближайшие дни концерты продолжатся во всех районах города. Жителей призывают присоединяться к поздравлениям, выходить во дворы и поддерживать фронтовиков аплодисментами и добрыми словами.

