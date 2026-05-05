С 5 по 8 мая будет закрыт проезд по участку улицы Пирогова в Томске

В Томске предполагается заменить двенадцать переходов тепловых сетей под автодорогами, на которых запланировано благоустройство Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 5 мая, начнутся работы по замене участка тепломагистрали №1 под дорогой на улице Пирогова. Коммунальная раскопка появится у дома №18. С 9.00 вторника, 5 мая, до 20.00 пятницы, 8 мая, будет перекрыто движение транспорта по Пирогова на участке от улицы Студенческой до улицы Вершинина.

Участок Пирогова в 2026 году планируется отремонтировать в рамках ремонта дорог второй и третьей категории. Предполагается, что замена теплосетей под проезжей частью до начала сезона дорожного ремонта минимизирует риски возникновения дефектов и избавит от необходимости вскрывать новый асфальт для устранения повреждений.

Всего в этом году в Томске предполагается заменить двенадцать переходов тепловых сетей под автодорогами, на которых запланировано благоустройство.

