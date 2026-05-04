В регионе с 30 апреля введен особый противопожарный режим. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Опубликованы фото из деревни Новоильинка Шегарского района, где в первые выходные мая сгорели одиннадцать жилых и пять нежилых домов. Кадрами с «КП-Томск» поделились в региональном ГУ МЧС России.

В выгоревших домах зарегистрированы двенадцать селян. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Общая площадь пожара в деревне составила 2500 квадратных метров. Огонь тушили 39 человек.

Ситуацию в Шегарском районе усугубил сильный ветер. Огонь легко перекидывался с одного дома на другой. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Социальным службам и главам муниципалитетов с сегодняшнего дня поручено приступить к выплатам материальной помощи людям, чье имущество пострадало от пожара.

Власти Томской области рекомендуют исключить любые работы с огнем населенных пунктах. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Главе Шегарского района дано отдельное поручение — организовать поиск сельскохозяйственных животных, которые разбежались во время тушения пожара.

Огонь в Новоильинке тушили более 30 человек. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

В Томске и девяти районах области с 30 апреля действует особый противопожарный режим. На днях особый режим будет распространен на всю область.

