Опубликованы фото из деревни Новоильинка Шегарского района, где в первые выходные мая сгорели одиннадцать жилых и пять нежилых домов. Кадрами с «КП-Томск» поделились в региональном ГУ МЧС России.
Общая площадь пожара в деревне составила 2500 квадратных метров. Огонь тушили 39 человек.
Социальным службам и главам муниципалитетов с сегодняшнего дня поручено приступить к выплатам материальной помощи людям, чье имущество пострадало от пожара.
Главе Шегарского района дано отдельное поручение — организовать поиск сельскохозяйственных животных, которые разбежались во время тушения пожара.
В Томске и девяти районах области с 30 апреля действует особый противопожарный режим. На днях особый режим будет распространен на всю область.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Томской области за сутки потушен 51 пожар
В Томской области с 4 по 10 мая будет тепло и дождливо
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru