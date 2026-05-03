При пожаре никто не пострадал Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

Детали масштабного возгорания в Шегарском районе Томской области озвучили «Комсомольской правде — Томск» в ГУ МЧС 3 мая. Напомним, несколько построек вспыхнули на улице Рабочей в селе Ильинка накануне вечером. Как выяснило издание, по состоянию на 11:30 воскресенья огонь до сих пор тушат.

«На месте крупного пожара продолжают работать специалисты. По предварительной оценке, речь идет о площади 2500 квадратных метров. Уже локализовали открытое горение. К счастью, обошлось без пострадавших», — рассказали «КП-Томск» в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Ранее мы писали, что в течение суток огнеборцы потушили на территории области 37 пожаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели эвакуировали из леса мужчину, отрезанного водой от суши

«Все эти инструкции не работают»: томичка годами пытается избавить двор от брошенного ржавого автомобиля

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru