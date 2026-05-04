МЧС поручено усилить внеплановые проверки готовности населенных пунктов к природным пожарам

В Томской области за сутки потушен 51 пожар. По данным регионального управления МЧС, травмированных нет.

В поселке Степановка Верхнекетского района от огня пострадали три жилых дома, надворные постройки, мотоцикл и легковой автомобиль. Общая площадь пожара составила 350 квадратных метров.

В селе Суйга Молчановского района горели три жилых дома с надворными постройками. Огнеборцами из жилых домов эвакуированы восемь человек. Площадь, пройденная огнем, составила 569 квадратных метров.

С момента введения в половине муниципалитетов Томской области особого противопожарного режима по утро воскресенья, 3 мая, в регионе произошло 125 пожаров. Региональному управлению МЧС поручено усилить внеплановые проверки готовности населенных пунктов к природным пожарам.

