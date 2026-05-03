Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 мая 2026 14:30

Животные разбежались, часть села уничтожена: Что известно о мощном пожаре в селе Новоильинка Томской областифото

Разбежавшихся сельхозживотных ищут после разрушительного пожара под Томском
Анна КОВАЛЁВА
Погорельцы остались без крова, во всем регионе вводят особый противопожарный режим. Фото: соцсети Владимира Мазура

Погорельцы остались без крова, во всем регионе вводят особый противопожарный режим. Фото: соцсети Владимира Мазура

В субботу, 2 мая, в Шегарском районе загорелось село Новоильинка. К несчастью, ветреная погода помогала разгоняться огню. Перекидываясь не только на соседние строения, но и через них, он сжег почти всю улицу Рабочую. Уничтожено 16 домов, включая 11 жилых. Изнурительная борьба со стихией продолжилась и в воскресенье. По данным прибывшего на место ЧП губернатора Владимира Мазура, пришлось стянуть дополнительные силы из областного центра. Более 30 спасателей локализовали открытое горение в первой половине дня. «КП-Томск» рассказывает о масштабах бедствия и мерах, принятых на экстренном совещании в регионе.

Здесь буйствовал огонь. Фото: соцсети Владимира Мазура

Здесь буйствовал огонь. Фото: соцсети Владимира Мазура

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

Статистика происшествия и погорельцы

Общая площадь, охваченная огнем в Новоильинке, достигла 2,5 тысячи квадратных метров.

Для тушения задействовали 11 единиц специальной техники.

Без крыш над головами остались 12 сельчан. Четверо из них сейчас находятся в пункте временного размещения, где созданы необходимые для жизни условия, поставляется питание. К счастью, человеческих жертв удалось избежать.

12 взрослых сельчан были зарегистрированы в домах, которые не пощадила стихия. Фото: соцсети Владимира Мазура

12 взрослых сельчан были зарегистрированы в домах, которые не пощадила стихия. Фото: соцсети Владимира Мазура

Срочные меры

Сегодня же власти организовали заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участвовали главы всех муниципалитетов, представители сил ГО и ЧС.

Какие приняты решения:

С 4 мая социальные службы и руководители райадминистраций начнут выплачивать материальную помощь пострадавшим от огня.

Электросетевым компаниям поручили провести инвентаризацию объектов, отреагировать на обращения жителей, устранить провисания проводов и отключить от электричества заброшенные дома.

Операторы связи должны обеспечить качественное покрытие на всех территориях, проверить работоспособность резервных источников энергии.

Главе Шегарского района поручено организовать поиск тех сельскохозяйственных животных, которые разбежались во время тушения огня в Новоильинке.

125 пожаров за трое суток: во всем регионе вводят особый режим

На совещании прозвучала страшная цифра. Несмотря на то, что на половине территории области с 30 апреля действует особый противопожарный режим со строгими правилами, за три дня зафиксировали 125 пожаров. В связи с неутешительной статистикой власти решили распространить режим на все муниципалитеты. Соответствующий указ будет подписан в ближайшие дни.

На экстренном совещании присутствовали руководители всех райадминистраций региона. Фото: соцсети Владимира Мазура

На экстренном совещании присутствовали руководители всех райадминистраций региона. Фото: соцсети Владимира Мазура

Резкое ухудшение обстановки с пожарами отметили и представители МЧС. На заседании начальник Главного управления ведомства Андрей Андреев затронул вопрос своевременности реагирования бригад и достоверности передаваемых данных. Обсудили и возможность усилить взаимодействие ответственных инстанций, чтобы стабилизировать сложившуюся ситуацию.

Во всем регионе вводят особый противопожарный режим

Во всем регионе вводят особый противопожарный режим

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

Жесткие правила для жителей Томской области

Спасатели и власти требуют исключить любые работы с огнем вблизи и внутри населенных пунктов, в лесу, на объектах инфраструктуры и предприятиях. Также призывают быть предельно осторожными в быту, тем более в ветреную погоду. На всех территориях необходимо мобилизовать людей на уборку сора и сухой растительности, поскольку, по статистике, треть возгораний начинается именно в таких, замусоренных, локациях. Кроме того, придется дополнительно усилить профилактическую работу: провести подомовые обходы, проверить базы отдыха, еще раз проинформировать жителей о строгих правилах обращения с огнем в условиях особого противопожарного режима.

Силовики проверяют обстоятельства ЧП в Новоильинке

После масштабного возгорания в Шегарском районе региональное СУ СКР организовало процессуальную проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Ход разбирательств взяла на контроль прокуратура области.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в течение одних суток огнеборцы потушили в области 37 пожаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели эвакуировали мужчину, отрезанного водой от суши в лесной местности

На улице 5-й Армии в Томске проверят опасные козырьки дома из-за трещин и смещения стен

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru