Погорельцы остались без крова, во всем регионе вводят особый противопожарный режим. Фото: соцсети Владимира Мазура

В субботу, 2 мая, в Шегарском районе загорелось село Новоильинка. К несчастью, ветреная погода помогала разгоняться огню. Перекидываясь не только на соседние строения, но и через них, он сжег почти всю улицу Рабочую. Уничтожено 16 домов, включая 11 жилых. Изнурительная борьба со стихией продолжилась и в воскресенье. По данным прибывшего на место ЧП губернатора Владимира Мазура, пришлось стянуть дополнительные силы из областного центра. Более 30 спасателей локализовали открытое горение в первой половине дня. «КП-Томск» рассказывает о масштабах бедствия и мерах, принятых на экстренном совещании в регионе.

Здесь буйствовал огонь. Фото: соцсети Владимира Мазура Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

Статистика происшествия и погорельцы

— Общая площадь, охваченная огнем в Новоильинке, достигла 2,5 тысячи квадратных метров.

— Для тушения задействовали 11 единиц специальной техники.

— Без крыш над головами остались 12 сельчан. Четверо из них сейчас находятся в пункте временного размещения, где созданы необходимые для жизни условия, поставляется питание. К счастью, человеческих жертв удалось избежать.

12 взрослых сельчан были зарегистрированы в домах, которые не пощадила стихия. Фото: соцсети Владимира Мазура

Срочные меры

Сегодня же власти организовали заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участвовали главы всех муниципалитетов, представители сил ГО и ЧС.

Какие приняты решения:

— С 4 мая социальные службы и руководители райадминистраций начнут выплачивать материальную помощь пострадавшим от огня.

— Электросетевым компаниям поручили провести инвентаризацию объектов, отреагировать на обращения жителей, устранить провисания проводов и отключить от электричества заброшенные дома.

— Операторы связи должны обеспечить качественное покрытие на всех территориях, проверить работоспособность резервных источников энергии.

— Главе Шегарского района поручено организовать поиск тех сельскохозяйственных животных, которые разбежались во время тушения огня в Новоильинке.

125 пожаров за трое суток: во всем регионе вводят особый режим

На совещании прозвучала страшная цифра. Несмотря на то, что на половине территории области с 30 апреля действует особый противопожарный режим со строгими правилами, за три дня зафиксировали 125 пожаров. В связи с неутешительной статистикой власти решили распространить режим на все муниципалитеты. Соответствующий указ будет подписан в ближайшие дни.

На экстренном совещании присутствовали руководители всех райадминистраций региона. Фото: соцсети Владимира Мазура

Резкое ухудшение обстановки с пожарами отметили и представители МЧС. На заседании начальник Главного управления ведомства Андрей Андреев затронул вопрос своевременности реагирования бригад и достоверности передаваемых данных. Обсудили и возможность усилить взаимодействие ответственных инстанций, чтобы стабилизировать сложившуюся ситуацию.

Во всем регионе вводят особый противопожарный режим Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

Жесткие правила для жителей Томской области

Спасатели и власти требуют исключить любые работы с огнем вблизи и внутри населенных пунктов, в лесу, на объектах инфраструктуры и предприятиях. Также призывают быть предельно осторожными в быту, тем более в ветреную погоду. На всех территориях необходимо мобилизовать людей на уборку сора и сухой растительности, поскольку, по статистике, треть возгораний начинается именно в таких, замусоренных, локациях. Кроме того, придется дополнительно усилить профилактическую работу: провести подомовые обходы, проверить базы отдыха, еще раз проинформировать жителей о строгих правилах обращения с огнем в условиях особого противопожарного режима.

Силовики проверяют обстоятельства ЧП в Новоильинке

После масштабного возгорания в Шегарском районе региональное СУ СКР организовало процессуальную проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Ход разбирательств взяла на контроль прокуратура области.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в течение одних суток огнеборцы потушили в области 37 пожаров.

