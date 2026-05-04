Ледоход на Оби уходит из Томской области в ХМАО

Голова ледохода на Оби за ночь подошла к Югре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация на больших и малых реках Томской области изменилась за сутки. По данным областных властей, голова ледохода на Оби за ночь подошла к Югре (Ханты-Мансийский автономный округ) и через 25 километров покинет территорию Томской области.

Вечером в воскресенье, 3 мая, до выхода из Томской области в Ханты-Мансийский автономный округ глыбам льда оставалось преодолеть более 110 километров.

Уровень воды в Томи снижается. У Коммунального моста вода в реке опустилась на 21 сантиметр, у Речного вокзала на 11 сантиметров. Снижение на Ушайке в районе улицы Лермонтова составило 30 сантиметров, на Степановке — 20.

В Томске локальные подтопления территорий в воскресенье отмечались на улице Дальней в Тимирязевском, на улице Нижне-Складской в одноименном поселке и на улице Береговой в Эуште. В поселке Ново-Карьерном на Степановке ситуация стабилизировалась, дорога свободна от воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вылет рейса из Томска в Санкт-Петербург задерживается на несколько часов

В Томске КДВ обыграл «Динамо-Барнаул»

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru