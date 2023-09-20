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НовостиОбщество20 сентября 2023 8:30

За неделю в Томской области выявлено более 11,5 тысяч простудных заболеваний

Санврачи отмечают резкий рост числа простуд среди томичей
Александра Тайбатрова
Наиболее интенсивно выросла заболеваемость среди школьников

Наиболее интенсивно выросла заболеваемость среди школьников

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области резко увеличилось число простудных заболеваний, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Так, за неделю выявили 11617 случаев острых респираторных инфекций, и это превышает эпидемиологический порог. Болеют люди всех возрастов.

«Наиболее интенсивно выросла заболеваемость среди школьников», - отметили в Роспотребнадзоре региона.

Грипп при этом не выявлен.

Санврачи отмечают, что рост простуд – это сезонное явление. И настоятельно рекомендуют соблюдать меры профилактики, использовать антисептики, проветривать помещения и не отправлять больных детей в школы и детские сады. Некоторые классы и группы в Томской области, по информации управления Роспотребнадзора, уже закрыли.

Также в Роспотребнадзор Томской области рекомендуют привиться от гриппа. Напоминаем, что вакцинацию уже прошли около 23 тысяч томичей.

Ранее Миндзрав посоветовал Томской области готовиться к масочному режиму в больницах. А в Стрежевом два класса перевели на «дистант» из-за заболеваемости ОРВИ.