За неделю в Томской области выявлено более 11,5 тысяч простудных заболеваний

Наиболее интенсивно выросла заболеваемость среди школьников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области резко увеличилось число простудных заболеваний, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Так, за неделю выявили 11617 случаев острых респираторных инфекций, и это превышает эпидемиологический порог. Болеют люди всех возрастов.

«Наиболее интенсивно выросла заболеваемость среди школьников», - отметили в Роспотребнадзоре региона.

Грипп при этом не выявлен.

Санврачи отмечают, что рост простуд – это сезонное явление. И настоятельно рекомендуют соблюдать меры профилактики, использовать антисептики, проветривать помещения и не отправлять больных детей в школы и детские сады. Некоторые классы и группы в Томской области, по информации управления Роспотребнадзора, уже закрыли.

Также в Роспотребнадзор Томской области рекомендуют привиться от гриппа. Напоминаем, что вакцинацию уже прошли около 23 тысяч томичей.

Ранее Миндзрав посоветовал Томской области готовиться к масочному режиму в больницах. А в Стрежевом два класса перевели на «дистант» из-за заболеваемости ОРВИ.