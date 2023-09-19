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НовостиОбщество19 сентября 2023 9:17

Томской области необходимо готовиться к масочному режиму в больницах

В стране отмечается рост заболеваемости ОРВИ
Александра Тайбатрова
Возможно, персоналу больниц и поликлиник нужно будет носить маски для защиты собственного здоровья и здоровья пациентов

Возможно, персоналу больниц и поликлиник нужно будет носить маски для защиты собственного здоровья и здоровья пациентов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томской области нужно готовиться к введению масочного режима в больницах и создать запас лекарств для лечения ОРЗ. Об этом пишет издание «Аргументы и факты – Томск» со ссылкой на министерство здравоохранения России. Помощник министра Алексей Кузнецов отметил, что в стране фиксируется рост заболеваемости ОРВИ. И если этот процесс продолжится, то персоналу больниц и поликлиник нужно будет носить маски для защиты собственного здоровья и здоровья пациентов.

Но введение масочного режима станет крайней мерой, остальные же ограничения будут локальными и временными.

Напомним, что в Томской области от гриппа привились более 23 тысяч человек.