Около 23 жителей Томской области привились от гриппа

Лучшее время, чтобы привиться от гриппа – с сентября по ноябрь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около 23 тысяч жителей Томской области привились от гриппа, такой информацией поделились в управлении Роспотребнадзора по Томской области. Уточняется, что из привитых чуть больше 6,5 тысяч – это дети. Таким образом, привились 2,5% жителей области.

«В этом эпидсезоне планируется привить более 552 тысяч жителей региона», - пояснили в ведомстве.

Сейчас в Томской области доставили более 192 тысяч доз вакцины против гриппа, в том числе свыше 124 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для взрослых и более 68 тысяч доз «УльтриксКвадри» для детей. Лучшее время, чтобы привиться от гриппа – с сентября по ноябрь.