В Стрежевом два класса перевели на «дистант» из-за заболеваемости ОРВИ

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В Стрежевом Томской области на дистанционное обучение перевели два класса в школе №5 из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Валерий Дениченко.

«В ХМАО уже целые детсады и школы закрывают из-за ОРВИ, отдельные классы выводят на удалёнку. Нас это тоже не прошло стороной. Два класса в пятой школе с сегодняшнего дня переведены на дистанционное обучение», — написал Дениченко.

По данным мэра, в настоящее время в детских садах Стрежевого из 1946 воспитанников 729 отсутствовали. Из них по болезни 227 (42 - ОРВИ, 185 - прочие заболевания). В школах из 5044 учеников отсутствовало 609 человек. Из них по болезни 537 (225 - ОРВИ, 312 - прочие заболевания).

Отметим, что в России растет заболеваемость ОРВИ. Кроме того, по данным оперштаба, в РФ увеличился показатель по заболеваемости коронавирусом. С 11 по 17 сентября было выявлено 11 516 случаев.