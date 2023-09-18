Губернатор Мазур озвучил задачи, которым предстоит заниматься новому мэру Томска

Инаугурация нового мэра состоялась 18 сентября Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур перечислил задачи, которым предстоит заниматься новому мэру Томска Дмитрию Махине, инаугурация которого, напомним, прошла 18 сентября.

Предстоящий отопительный сезон, расселение аварийного жилья, ремонт дорог, сохранение исторического наследия, привлечение инвесторов, создание новых рабочих мест, постоянный диалог с жителями – такие задачи поставил глава региона новому градоначальнику.

«Это не исчерпывающий перечень задач, которые нужно решать мэру Томска», - отмечает пресс-служба администрации Томской области.

Также губернатор Мазур поблагодарил депутатов, которые поддержали кандидатуру Махини на выборах 5 сентября, и Михаила Ратнера, который исполнял обязанности мэра Томска без малого три года. Напомним, что губернатор наградил Михаила Ратнера и Андрея Кнорра региональными наградами.

Также вскоре после инаугурации Дмитрия Махиню завалили обращениями в соцсетях.