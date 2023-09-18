Мэра Томска Дмитрия Махиню завалили обращениями в соцсетях

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Дмитрий Махиня после официального вступления на должность мэра Томска открыл комментарии в социальных сетях. За пару часов томичи оставили в телеграм-канале нового градоначальника более 160 комментариев.

В своем телеграм-канале Махиня заявил о намерении действовать в единой связке с командой губернатора. С первого дня глава города планирует лично смотреть самые проблемные участки в городе. Он уверен, что на раскачку времени нет, так как уже идет верстка бюджета Томска на 2024 год.

«Обращаюсь к томичам: приглашайте, сообщайте, где стоит побывать в первую очередь. Не только проблемные участки, покажите мне и сильные стороны города, его преимущества», — написал Махиня.

Большинство жалоб томичей связано с состоянием городских дорог, раскопками и подключением горячего водоснабжения. Помимо этого, жители обратили внимание на проблемы с общественным транспортом, в том числе на износ электротранспорта ТТУ.

«Обратите, пожалуйста, внимание на городской общественный транспорт. Он в ужасном состоянии, качество услуг перевозки очень низкое. Порой он попросту небезопасен», — написала томичка Ирина.

Томичи обратили внимание и не неэксплуатируемые надземные пешеходные переходы, которые не используются по назначению.