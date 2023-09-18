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НовостиОбщество18 сентября 2023 6:48

Губернатор наградил Михаила Ратнера и Андрея Кнорра региональными наградами

Нрграждаение прошло 18 сентября
Алёна Мищенко
Фото: администрация Томской области

Фото: администрация Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур вручил региональные награды исполнявшему обязанности мэра Томска Михаилу Ратнеру и замгубернатора агропромышленной политике и природопользованию Андрею Кнорру, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Михаила Ратнера. который передал 18 сентября полномочия мэру Томска Дмитрию Махине, наградили медалью «За достижения».

«Михаил Аркадьевич почти три года исполнял обязанности мэра Томска. Достойно прошел этот путь, который пришелся на пандемию коронавируса, экономические санкции и другие вызовы. Уверен, он продолжит работу в команде», – сказал губернатор.

Андрей Кнорр, который в эту пятницу, 22 сентября, покидает пост замгубернатора, награжден Почетной грамотой администрации Томской области.