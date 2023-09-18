Дмитрий Махиня официально стал мэром Томска

Фото: дума Томска

В понедельник, 18 сентября, избранный мэром Томска, Дмитрий Махиня принёс присягу в Международном культурном центре Томского политехнического университета и вступил в должность градоначальника.

Церемонию вступления в должность нового мэра открыл председатель гордумы Чингис Акатаев. Махине вручили удостоверение мэра города Томска и коллар «Символ служения городу».

Дмитрий Махиня был избран мэром 5 сентября городскими депутатами. Он получил 26 голосов из 33. Прямые выбора градоначальника были отменены в 2022 году.

В соответствии с Уставом города избранный мэр произнес слова присяги.

«Клянусь осуществлять данные мне полномочия исключительно в интересах населения города, всей своей деятельностью способствовать его социально-экономическому развитию и благополучию. Клянусь отстаивать самостоятельность и независимость местного самоуправления, соблюдать и защищать устав города Томска», - сказал Дмитрий Махиня.

Председатель областной думы Оксана Козловская на церемонии подарила мэру книгу, посвященную 400-летию города Томска.

«Хочу вам пожелать, чтобы рядом с вами вместе с вами была профессиональная команда. В следующем году город Томск будет праздновать своё 420-летие. Эта книга была издана к четырехсотлетию города Томска. Здесь огромное количество имён и событий, которые прославляли этот город, которые формировали его душу. Ваша задача писать свою историю вместе с нами в эту книгу, и я желаю вам в этом удачи», — сказала Козловская.

В заключительном слове Дмитрий Махиня пообещал работать на повышение благосостояния Томска.

«С сегодняшнего дня, и я становлюсь частью этой команды. Я отдаю себе отчёт в том, что процветание Томска зависит от наших с вами совместных действий, направленных на повышение благосостояния, населения, города. Поэтому я намерен сотрудничать со всеми представителями власти, общественности и бизнеса. Со всеми, кто заинтересован в развитии и процветании Томска. Постараемся достигать намеченных целей, так как это начертано на гербе города —трудом и знанием. Этот замечательный девиз отражает характер Томска и его богатую историю в этой в этой истории были разные периоды, периоды развития и стагнации, периоды взлёта и упадка, белые полосы и чёрные. Я верю, что всех томичей объединяет Надежда, что в ближайшие годы белых полос будет больше. Верю, что вместе мы сможем придать новый импульс развитию города. Верю, что даже чёрная полоса может быть, взлётной», — сказал Махиня.

Отметим, что в церемонии приняли участие губернатор Томской области Владимир Мазур, председатель Законодательной Думы Оксана Козловская, депутаты Законодательной Думы и Думы Томска, представители общественности, ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский, а также заместитель мэра Омска Ирина Елецкая.