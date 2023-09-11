Новый мэр Томска Махиня в своем видении развития города перепутал его с Омском

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махини

Новый мэр Томска Дмитрий Махиня, избранный 5 сентября депутатами гордумы, в своем телеграм-канале озвучил предоставленную на собрании думы программу развития города. В одном из тезисов новый градоначальник перепутал Томск с Омском.

Напомним, ранее Дмитрий Махиня пообещал не путать Томск с Омском. До того, как дума Томска поддержала кандидатуру Махини, он занимал пост заммэра Омска. Два сибирских города, по его мнению, очень похожи по звучанию.

«Обеспечивать в рамках текущих расходов бюджета города Омска по отрасли «Образование» текущий ремонт зданий и сооружений бюджетных учреждений дошкольного и общего образования», — говорится в тезисе.

В своей программе развития города Махиня затронул вопросы безопасности, улучшения качества дорог, развития муниципального транспорта, благоустройства, образования, социальной жизни города и другое.

Напомним, что сразу после выборов Дмитрий Махиня завел свой Telegram-канал и опубликовал первый пост. Комментарии на канале закрыты. Новый мэр объяснил это тем, что не успеет их обрабатывать. В будущем, по словам Махини, вести канал будут помощники, и тогда комментарии откроют. А просматривать их градоначальник обещает и сам.