Новым мэром Томска стал чиновник из Омска Дмитрий Махиня

Дмитрий Махиня стал мэром Томска Фото: Анна Ковалёва

Во вторник, 5 сентября, депутаты городской думы избрали мэром Томска заместителя мэра Омска Дмитрия Махиню. За него проголосовали 26 человек, следует из результатов голосования депутатов городской думы.

Напомним, 22 августа конкурсная комиссия, проверив документы и заслушав программы восьми претендентов, отобрала только троих человек — директора муниципального предприятия «Асиновский единый ресурсный центр» Александра Вульфа, заместителя мэра Омска Дмитрия Махина, директора ООО «Профтранс» Игоря Ольховского.

В 10:00 началось 33 собрание Думы Томска. Заседания началось с обсуждения первого вопроса в повестке «О проекте решения Думы Города Томска "Об избрании Мэра Города Томска"». Три кандидата выступили перед депутатами и представили свои программы.

Первым перед депутатами и томичами выступил губернатор Томской области Владимир Мазур. Он отметил, что город уже три года живет без мэра и нуждается в грамотном управленце.

«20 ноября будет уже три года, как Томск живет без мэра и это негативно сказывается на развитии города. Ни один инвестор не будет вкладываться в экономику, не имея твердой договоренности и уверенности в завтрашнем дне. И нам очень важно сделать сегодня правильный шаг и принять правильное решение», — заявил Мазур.

Позже три кандидата выступили перед депутатами и представили свои программы.

За Дмитрия Махиню проголосовали 26 депутатов из 33 присутствующих (для признания главы Томска избранным согласно уставу города требуется набрать более половины голосов от численности депутатского корпуса, то есть 25 голосов). За кандидата Александра Вульфа было отдано 0 голосов и 2 голоса за Игоря Ольховского.

Дмитрий Махиня поблагодарил депутатов за поддержку.

«Уважаемые депутаты, я благодарю за доверие. Постараюсь вложить все силы для работы администрации, улучшения жизни томичей, направить на реализацию совместных проектов с областной властью, на участие в федеральных проектах. Уважаю мнение всех депутатов, в том числе которые не поддержали мою кандидатуру. Это свидетельствует о нормальном политическом диалоге, поскольку я понимаю, что всем нравится невозможно, но готов работать со всеми без предпочтений какой-либо партии и фракции, поскольку за каждым депутатом стоят его избиратели, которые являются это мечами и готов все сделать для жителей города Томска», — поблагодарил депутатов Дмитрий Махиня.

Напомним, ранее в Томске отменили прямые выборы мэра города. Три года город жил без градоначальника. Все это время обязанности мэра исполнял Михаил Ратнер.