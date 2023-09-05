Новый мэр Томска Махиня завел канал в Telegram

Дмитрий Махиня сообщил, что скоро планирует переехать в Томск с семьей. Фото: Telegram-канал Дмитрия Махини

Дмитрий Махиня, которого депутаты гордумы выбрали мэром Томска сегодня, 5 сентября, в этот же день завел свой канал в Telegram и опубликовал первый пост.

«Благодарю за поддержку депутатов и губернатора Томской области Владимира Мазура», - написал новый градоначальник.

Дмитрий Махиня, который до этого занимал пост заммэра Омска, сообщил, что скоро сложит с себя эти полномочия и с семьей переедет в Томск. В сообщении он подчеркнул, что готов делами доказывать, что доверие ему оказали не зря. Добавим, что губернатор Томской области Владимир Мазур, который поддержал кандидатуру Дмитрия Махини, также активно ведет свой Telegram-канал, публикует в нем новости, делится фотографиями из поездок и мероприятий.

Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур прокомментировал итоги выборов мэра Томска.