«Томск или Омск»: новый мэр Томска постарается не путать города

Новый мэр Томска считает, что исторически город чем-то похож с Омском. Фото: Анна Ковалева

Дмитрий Махиня, которого 5 сентября выбрали мэром Томска, заявил, что постарается не путать его с Омском. Об этом пишет Telegram-канал «Поъем». Напомним, что до того, как дума Томска поддержала кандидатуру Махини, он занимал пост заммэра Омска. Два сибирских города, по его мнению, очень похожи по звучанию.

«Города в чем-то и исторически похожи, но в чем-то и уникальны», - добавил новоиспеченный мэр Томска.

Напомним, что сразу после выборов Дмитрий Махиня завел свой Telegram-канал и опубликовал первый пост. Комментарии на канале закрыты, и новый мэр объяснил это тем, что не успеет их обрабатывать. В будущем, по словам Махини, вести канал будут помощники, и тогда комментарии откроют. А просматривать их градоначальник обещает и сам.