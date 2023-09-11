Глава СК России взял на контроль дело о гибели ребенка после родов в томском ОПЦ

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Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела по факту причинения вреда здоровью беременной женщине и гибели ее ребенка после родов в томском перинатальном центре, сообщили в СУ СК России.

Напомним, житель Томска 10 сентября опубликовал видеообращение к главе СКР Бастрыкину Александру Ивановичу. Дело в том, что 28 августа супруга мужчины потеряла ребенка сразу после родов, а сама попала под аппарат ИВЛ. В своем обращении мужчина предположил, что возможная халатность врачей привела к тому, что его супруга находится в реанимации, а ребенок погиб.

После огласки произошедшего следователи СУ СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело. В облздраве сообщили, что начали проверку по факту опубликованной истории.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Томской области Щукину А.В. доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.