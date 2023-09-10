Жительница Томска потеряла ребенка после родов и попала под аппарат ИВЛ

Житель Томска 10 сентября опубликовал видеообращение к главе СКР Бастрыкину Александру Ивановичу. Дело в том, что 28 августа супруга мужчины потеряла ребенка сразу после родов, а сама попала под аппарат ИВЛ.

"У нас большое горе. 28.08.2023 моя супруга на сроке около 36 недель беременности поступила по скорой помощи из женской консультации в Томский перинатальный центр с плохими анализами, а именно повышенное содержание белка в крови и повышенное артериальное давление. Поступила в реанимацию где пробыла до утра. Находилась под наблюдением врача в течении 9 дней. Артериальное давление на протяжении всей госпитализации скакало от 101 до 175. В 10 утра 5 сентября была снята кардиограмма плода", - рассказал мужчина телеграм-каналу "Милый Томск".

Изначально по информации от врачей, состояние ребенка и матери было хорошим. Однако к вечеру жена обратившегося томича стала жаловаться на ухудшение своего состояния.

"После 17 перестала выходить на связь. Через 30 минут я приехал в приемное отделение и обратился на вахту и попросил объяснить что с моей женой и ребенком. На что получил ответ все врачи заняты и информацию могу получить только утром. Просидел в больнице до 20. О состоянии жены и ребенка информации я так и не получил. К приехавшим родителям моим и моей жены вышла врач и сказала, что жене была проведена операция, ребенок умер, жена находиться в реанимации у нее все хорошо", - рассказывает томич.

Также уточняется, что мама женщины находилась в приемном покое с самого утра. Она ожидала информации о здоровье и состояние дочери, но никто так и не вышел на разговор из врачей. Как отмечает мужчина, постовая акушерка сказала маме супруги, что звонила в реанимацию и ей сказали, что ждите прихода в 8.00 главврача.

"Врач Немирова в грубой громкой форме сказала, что ничего объяснять не будет, приходите 8 августа к 13.00 только тогда будет разговор, и вашу дочь вчера перевели в ОКБ", - добавляет томич.

Как отмечает мужчина, их семью никто не предупредил о том, что роженица была доставлена в другую больницу в тяжелом состоянии.

"Около 12 часов 30 мин я прибыл в ОКБ где от медицинских работников мне стало известно о том, что моя супруга находиться в отделении реанимации не аппарате искусственной вентиляции легких. Последствия бездействия врачей ужасны", - подытожил томич.

После огласки данной истории, СК РФ по Томской области опубликовали информацию о том, что возбуждено уголовное дело.

"Следственными органами СУ СК России по Томской области возбуждено уголовное дело по факту оказания сотрудниками Томского областного перинатального центра услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека", - говорится в ведомстве.

Также в своем телеграм-канале отреагировал департамент здравоохранения по Томской области. В облздраве написали, что также проводят проверку по факту опубликованного в телеграмм-канале «Милый Томск» видеообращения.