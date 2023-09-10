В Томске СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели младенца в перинатальном центре

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 10 августа, в сети появилась информация о том, как в перинатальном центре Томска скончался новорождённый, а роженица попала под аппарат ИВЛ. После публикации видеообращения мужа женщины, в СК РФ по Томской области опубликовали информацию.

"СК России по Томской области возбуждено уголовное дело по факту оказания сотрудниками Томского областного перинатального центра услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека", - написали в ведомстве.

Отметим, что муж роженицы обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

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