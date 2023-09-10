Департамент здравоохранения по Томской области разберется с сотрудниками перинатального центра, где погиб младенец

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В Томской области департамент здравоохранения разберется с сотрудниками перинатального центра, где погиб младенец. К разбору данного случая подключен Следственный комитет, сообщает облздрав в своем telegram-канале.

"На данный момент созданной комиссией проверяется медицинская документация, проводится опрос медицинских работников. Случай находится на личном контроле руководителя облздрава Роберта Фидарова", - говорится в сообщении.

О результатах проведения проверки и принятых по ее итогам решениях будет сообщено дополнительно.

Напомним, что сегодня, 10 августа, в социальных сетях появилась информация о том, как в перинатальном центре Томска погиб младенец, а его мать была подключена к аппарату ИВЛ.

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