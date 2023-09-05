Депутаты гордумы выберут 5 сентября мэра Томска из троих кандидатов

Депутаты городской думы выберут во вторник мэра Томска Фото: Анна Ковалёва

Во вторник, 5 сентября, депутаты городской думы на очередном заседании выберут мэра Томска из троих кандидатов. Кандидатами стали Дмитрий Махиня, Александр Вульф и Игорь Ольховский.

Напомним, ранее в Томске отменили прямые выборы мэра города. Теперь градоначальника должны выбрать не жители, а депутаты городской думы. В марте 2023 года были выдвинуты две кандидатуры на пост мэра — депутат областной думы от КПРФ Максим Лучшев и и. о. мэра Михаил Ратнер. Оба кандидата сняли свои кандидатуры, выборы были признаны несостоявшимися.

22 августа в думе Томска прошло заседание конкурсной комиссии, на котором определили имена троих кандидатов на пост мэра города. Ими стали директор муниципального предприятия «Асиновский единый ресурсный центр» Александр Вульф, заместитель мэра Омска Дмитрий Махиня, директор ООО «Профтранс» Игорь Ольховский. Документы на конкурс подавали восемь человек. И только четверо из них представили свои программы.

Заседание в городской думе начнется в 10:00. Градоначальника будут выбирать путем тайного голосования. Будущему мэру необходимо набрать 25 голосов от депутатов.