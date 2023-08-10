На пост мэра Томска претендуют восемь кандидатов Фото: Ксения Высотина

Прием документов от кандидатов, которые претендуют на пост мэра Томска, завершен. В пресс-службе гордумы «Комсомольской правде – Томск» подтвердили, что окончательный список состоит из восьми претендентов. Еще три человека подали неполный пакет документов, но их фамилии не называют.

В итоге бороться за пост мэра Томска будут (в алфавитном порядке):

Александр Вульф, директор муниципального казенного предприятия Асиновского городского поселения «Асиновский единый ресурсный центр»,

Ольга Киргинцева, генеральный директор ООО «Финансовая защита»,

Евгений Макаренко, заместитель генерального директора ООО «ТомПромТранс»,

Дмитрий Махиня, заместитель Мэра города Омска, директор департамента имущественных отношений Администрации города Омска,

Марсель Миннахмедов, индивидуальный предприниматель,

Игорь Ольховский, директор ООО «Профтранс»,

Инга Первушина, директор ООО «Уют Тепло Комфорт», депутат Думы Города Томска VII созыва

Василий Попов, начальник отдела дилерских продаж ООО «Компания Металл Профиль Восток».