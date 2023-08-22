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Общество22 августа 2023 7:02

«Махиня, Ольховский, Вульф»: на пост мэра Томска претендуют три кандидата

Конкурсная комиссия допустила к борьбе за кресло мэра Томска трех кандидатов
Александра Тайбатрова
Претендовать на должность будут Дмитрия Махиня, Дмитрий Ольховский и Александр Вульф. Фото: Анна Ковалева

Претендовать на должность будут Дмитрия Махиня, Дмитрий Ольховский и Александр Вульф. Фото: Анна Ковалева

Стали известны имена кандидатов, которых конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе на пост мэра Томска. Как рассказал «КП-Томск» знакомый с ситуацией источник, претендовать на должность будут Дмитрия Махиня, Игорь Ольховский и Александр Вульф. Именно из этих трех кандидатов депутаты гордумы Томска выберут мэра. Еще пятерых кандидатов к конкурсу не допустили.

Напомним, что конкурсная комиссия работала в закрытом режиме. Выбирать нового мэра депутаты будут на очередном заседании думы 5 сентября.

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