«Махиня, Ольховский, Вульф»: на пост мэра Томска претендуют три кандидата

Претендовать на должность будут Дмитрия Махиня, Дмитрий Ольховский и Александр Вульф. Фото: Анна Ковалева

Стали известны имена кандидатов, которых конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе на пост мэра Томска. Как рассказал «КП-Томск» знакомый с ситуацией источник, претендовать на должность будут Дмитрия Махиня, Игорь Ольховский и Александр Вульф. Именно из этих трех кандидатов депутаты гордумы Томска выберут мэра. Еще пятерых кандидатов к конкурсу не допустили.

Напомним, что конкурсная комиссия работала в закрытом режиме. Выбирать нового мэра депутаты будут на очередном заседании думы 5 сентября.