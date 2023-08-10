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НовостиОбщество10 августа 2023 10:57

«Главный ориентир – жители»: Первушина объяснила, почему хочет стать мэром

Инга Первушина рассказала, почему подала документы на должность мэра Томска
Александра Тайбатрова
Инга Первушина является депутатом думы Томска

Инга Первушина является депутатом думы Томска

Фото: Ксения Высотина

Депутат думы Томска Инга Первушина объяснила, почему снова попробует побороться за пост мэра города. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Для меня главный ориентир – жители моего родного города», - отметила народная избранница.

В своем обращении Инга Первушина напомнила, с какими возражениями сталкивалась, когда решала вопрос с пешеходным переходом на Южной. По ее словам, использованию власти нужно учиться, чтобы добиться успеха. Также депутат считает, что власть – это ответственность, смелость в принятии решение, эмоциональный интеллект, опора на этику и ценности.

«Важно понимать, где можно проявить гибкость, где нужно удерживать позицию», - считает Инга Первушина.

В сообщении она отметила, что люди, которые в Томской области находятся у власти, должны продвигать регион на уровне России и приводить в областной бюджет деньги.

Напомним, что документы на конкурс на пост мэра Томска Инга Первушина подала в последний день, 10 августа. В июле документы на конкурс подал вице-мэр Омска Дмитрий Махиня, а 7 августа появился еще один кандидат на пост – бывший замглавы Томского района по ЖКХ Дмитрий Вульф.