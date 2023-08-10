«Главный ориентир – жители»: Первушина объяснила, почему хочет стать мэром

Инга Первушина является депутатом думы Томска Фото: Ксения Высотина

Депутат думы Томска Инга Первушина объяснила, почему снова попробует побороться за пост мэра города. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Для меня главный ориентир – жители моего родного города», - отметила народная избранница.

В своем обращении Инга Первушина напомнила, с какими возражениями сталкивалась, когда решала вопрос с пешеходным переходом на Южной. По ее словам, использованию власти нужно учиться, чтобы добиться успеха. Также депутат считает, что власть – это ответственность, смелость в принятии решение, эмоциональный интеллект, опора на этику и ценности.

«Важно понимать, где можно проявить гибкость, где нужно удерживать позицию», - считает Инга Первушина.

В сообщении она отметила, что люди, которые в Томской области находятся у власти, должны продвигать регион на уровне России и приводить в областной бюджет деньги.

Напомним, что документы на конкурс на пост мэра Томска Инга Первушина подала в последний день, 10 августа. В июле документы на конкурс подал вице-мэр Омска Дмитрий Махиня, а 7 августа появился еще один кандидат на пост – бывший замглавы Томского района по ЖКХ Дмитрий Вульф.