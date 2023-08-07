На должность мэра Томска претендуют уже два кандидата

Фото: телеграм-канал TOMSKPOLIT

Стало известно об еще одном кандидате на пост мэра Томска. Документы в конкурсную комиссию подал ранее занимающий пост заместителя главы Томского района по ЖКХ Александр Вульф. Информацию об этом подтвердили «КП-Томск» в пресс-службе городской думы.

Как сообщает телеграм-канал TOMSKPOLIT, сейчас кандидат в мэры Вульф работает в городе Асино. Там он возглавляет муниципальное унитарное предприятие «Асиновский единый ресурсный центр».

Напомним, в октябре 2022 года депутаты Законодательной Думы Томской области приняли решение о замене прямых выборов мэра Томска процедурой конкурса. В марте 2023 года за кресло градоначальника боролись восемь кандидатов, из них прошли двое. Однако выборы признали несостоявшимися 11 апреля, так как оба кандидата, Михаил Ратнер и Максим Лучшев, сняли свою кандидатуру с конкурса. Новый конкурс по отбору кандидатов на пост мэра города перенесли на август 2023 года, а выборы - на сентябрь.

В июле 2023 года распространилась информация о том, что кандидатом на пост мэра Томска может стат вице-мэр Омска Дмитрий Махиня. Позже это подтвердил губернатор Томской области Владимир Мазур и поддержал кандидатуру омского чиновника. Действующий заммэра Омска Дмитрий Махиня первым подал документы в конкурсную комиссию.