Депутат гордумы Инга Первушина вновь поборется за пост мэра Томска

Фото: телеграм-канал Инги Первушиной

В четверг, 10 августа, документы для участия в конкурсном отборе на пост мэра Томска подала депутат городской думы Инга Первушина. На должность градоначальника претендуют уже три кандидата. Информацию об этом подтвердили "КП-Томск" в пресс-службе городской думы.

Инга Первушина - депутат думы Томска VII созыва, член партии «Справедливая Россия – За правду». Окончила ТПУ по специальности "Комплексное использование и охрана водных ресурсов" и Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) по направлению "Эффективное управление ресурсами предприятия".

Является владельцем и директором в компании "Уют Тепло Комфорт". Фирма специализируется на проведении строительных и ремонтных работ, производстве пластиковых окон и металлических дверей.

В марте 2022 года Первушина уже принимала участие в конкурсном отборе на пост градоначальника, но не прошла дальше.Также была среди тех депутатов, кто пытался сохранить прямые выборы мэра Томска.

Напомним, в октябре 2022 года депутаты Законодательной Думы Томской области приняли решение о замене прямых выборов мэра Томска процедурой конкурса. В марте 2023 года за кресло градоначальника боролись восемь кандидатов, из них прошли двое. Однако выборы признали несостоявшимися, так как оба кандидата, Михаил Ратнер и Максим Лучшев, сняли свою кандидатуру с конкурса. Новый конкурс по отбору кандидатов на пост мэра города перенесли на август 2023 года, а выборы - на сентябрь.

В июле 2023 года документы на конкурс подал вице-мэр Омска, директор департамента имущественных отношений администрации Омска Дмитрий Махиня. Такую кандидатуру поддержал губернатор Томской области Владимир Мазур.

В понедельник, 7 августа, стало известно об еще одном кандидате на пост мэра Томска. Документы в конкурсную комиссию подал ранее занимающий пост заместителя главы Томского района по ЖКХ Александр Вульф.