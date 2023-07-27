Биография омича Дмитрия Махиня: что известно о новом кандидате но пост мэра Томска

Фото: телеграм-канал Владимира Мазура

Кандидатура главы департамента имущественных отношений администрации Омска Дмитрия Махиня для участия в борьбе на пост мэра Томска была поддержан губернатором Владимиром Мазуром. Глава региона заявил, что омич способен «придать новый импульс развитию областного центра». В материале «КП-Томск» публикуем биографию омского чиновника.

Дмитрий Махиня родился 3 сентября 1982 года. В 2005 году окончил Омский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Свою трудовую деятельность начал сразу после университета. С августа 2005 года по март 2006 года Махиня работал помощником прокурора Знаменского района Омской области. До ноября 2006 года занимал должность главного специалиста отдела правового обеспечения департамента правового и организационного обеспечения деятельности министерства имущественных отношений Омской области.

С ноября 2006 года по ноябрь 2007 года работал главным специалистом правового отдела министерства имущественных отношений Омской области.

До января 2008 года был советником-юристом отдела договорных отношений департамента управления имуществом министерства.

В январе 2008 года приступил к работе заместителя начальника отдела договорных отношений этого же ведомства. Отработал в этой должности по январь 2010 года.

В марте 2011 года стал начальником сектора договорных отношений управления госсобственности. В дальнейшем занимал должность заместителя начальника управления госсобственности - начальника отдела договорных отношений министерства имущественных отношений Омской области.

В декабре 2013 года был назначен начальником управления делами, госслужбы и кадров министерства. Здесь проработал до января 2019 года.

С 25 января 2019 года стал заместителем мэра Омска, а также начальником департамента имущественных отношений администрации Омска.

После избрания мэром Сергея Шелеста утратил статус вице-мэра. В 2023 году пожал заявку на участие в конкурсе на пост мэра Томска. Женат.